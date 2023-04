Staugefahr in Hilden Hier steht die nächste Großbaustelle an

Hilden · Die Baumaßnahme am Fritz-Gressard-Platz befindet sich auf der Zielgeraden, in den Osterferien soll der Bereich freigegeben werden. Doch die Freude währt nur kurz: Ende des Monats beginnt die nächste Großbaustelle an der Richrather Straße.

03.04.2023, 17:09 Uhr

Ein Schlagloch auf der Richrather Straße: Der Zustand der Fahrbahn bot immer wieder Anlass zu Kritik. Jetzt wird sie im Zuge der Kanalbauarbeiten saniert. Jedoch muss die Straße in dieser Zeit immer wieder mal komplett gesperrt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Markierungsarbeiten haben am Montag bereits begonnen, bald kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden: Die Großbaustelle am Fritz-Gressard-Platz steht vor der Fertigstellung. Einen konkreten Termin gibt es laut Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer jedoch noch nicht, „da die Fertigstellung immer von verschiedenen Faktoren abhängt. Bis spätestens Ende der Kalenderwoche 16, also bis zum 21. April, sollen aber alle Arbeiten abgeschlossen sein“. Gegebenenfalls könne die Freigabe für den Verkehr auch schon früher erfolgen.