Hochwasser in Hilden Starkregen weckt Erinnerungen an Hochwasser 2021

Erinnerungen an die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 sind vergangene Woche Freitag bei vielen Hildener wieder wach geworden, als es über mehrere Stunden heftig geregnet hat. Die Itter und Hoxbach sowie Garather Mühlenbach liefen voll. Die Feuerwehr rückte mehrfach aus, jedoch musste sie nicht eingreifen, wie ein Sprecher später berichtet. Im Hildener Süden standen Abschnitte der Straße am Breddert unter Wasser. „Sorgen und Ängste kehren zurück“, erklärt ein Anwohner des Hoxbaches. „Würde es nicht zwischen den ständigen Regenschauern immer mal wieder aufhören, wenn auch nicht völlig, so wäre bei uns wie in 2021 wieder Land unter.“