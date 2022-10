Aktionswoche in Hilden : Star Wars-Woche lockt Fans in die Stadtbücherei

Christoph (11) und Jakub (10) zocken gemeinsam beim Auftakt der „Satr Wars Reads Week“ in der Stadtbücherei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit einem Konsole-Spielenachmittag wurde die „Star Wars Reads Week“ in der Bücherei eingeläutet. Noch bis zum 14. Oktober gibt es weitere Aktivitäten.

Euphorisch sitzen die Jungs in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek vor einer großen Leinwand zusammen, jeder mit einem Tablet in der Hand und duellieren sich intellektuell bei einem Quiz für echte Star-Wars-Fans. Mit einem breiten Grinsen tippen die Teilnehmenden die Antworten in die Tablets ein und fiebern mit, wer am Ende die höchste Punktzahl für die meisten richtigen Antworten erhält. Für den elfjährigen Christoph sind die meisten Fragen ein Klacks. Er ist ein großer Star Wars Fan und erscheint stilecht mit einem Fan-Pulli zum Auftakt der Star Wars Reads Week. Es ist sein erster Besuch in der Stadtbücherei. „Ich wohne nicht in Hilden, habe aber von der Star Wars Aktionswoche gehört und da konnte ich nicht anders, als mitmachen“, sagt der Elfjährige selbstsicher. Eigentlich, verrät er, interessierte er sich lange nicht für die Welt von Yoda, Jedi und Co. „Dann lud mich meine Mutter an einem 4. Mai, dem Star Wars Tag, ins Kino ein, um einen Film zu schauen und als mich meine Mutter hinterher fragte, wie er mir gefallen hatte, sagte ich nur: ‚Wann sehen wir uns den nächsten an?‘“

Der Auftakt zur Aktionswoche gefällt Christoph gut. Er wird auch noch in den kommenden Tagen an weiteren Angeboten teilnehmen, etwa am Dienstag beim Basteln und am Freitag beim Malen. Gerne hätte er auch beim 3D-Druck am Mittwoch mitgemacht, wo kleine Star Wars Figuren gedruckt werden. „Für diesen Tag gab es aber keine Plätze mehr“, berichtet der Elfjährige.

Jakub (10) ist zwar kein großer Star -Wars-Liebhaber, dafür aber ein eingefleischter Videospielfan. Regelmäßig besucht er die „Angezockt“-Reihe in der Bücherei, bei der verschiedene Videospiele im Team oder gegeneinander gespielt werden. „Wir wohnen seit 2015 in Hilden, haben die Bücherei 2016/2017 entdeckt und seitdem komme ich regelmäßig zwei bis drei Mal die Woche her.“ Jakub mag das Ambiente und duelliert sich gerne mit anderen. Als Neu-Hildener konnte er in der Bibliothek auch viele neue Kontakte knüpfen. Und genau darum geht es auch dem Organisator Andres Umbrich, Mitarbeiter der Stadtbibliothek, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Die Bücherei auch als Veranstaltungsort zu etablieren und vor allem junge Bürger mit ansprechenden Aktionen in die Einrichtung zu locken, ist sein Anliegen.