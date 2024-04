Jobs im Hildorado und Waldbad Schwimmbäder suchen per Speed-Dating nach Personal

Wer ins (kalte) Wasser springen möchte, sollte am Samstag also seine Badehose oder seinen Badeanzug mitbringen, denn es wird Tests geben, in denen die Tauglichkeit für diese Aufgabe nachgewiesen werden kann. Bei Interesse werden die Kandidaten in den kommenden Wochen trainiert, sodass sie für die Aufsicht am Beckenrand gewappnet sind, teilen die Stadtwerke mit. Normalerweise ist der Rettungsschwimmer in Silber Voraussetzung. In Hilden wird es für Kandidaten, denen diese Aufgabe auch ohne das Abzeichen zugetraut werden darf, eine Kombination aus Erste-Hilfe-Kurs und Trainingseinheiten geben. So gibt es zum Beispiel Übungen, mit denen die Kandidaten befähigt werden, im Ernstfall im Waldbad auf eine Tiefe von bis zu 5,50 Metern hinab zu tauchen. Im Hildorado ist das Becken bis zu 3,50 Meter tief.