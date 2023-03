Hilfe aus Hilden Stadtwerke Hilden schicken Trafo in die Ukraine

Ein Trafo aus Hilden überträgt schon bald Strom in der Ukraine und unterstützt die Versorgung der Bevölkerung. Die Stadtwerke Hilden spenden den Trafo an einen Wasserversorger aus Lwiw in der Westukraine, erklärte Unternehmenssprecherin Sabine Müller. Damit folgten die Stadtwerke Hilden dem Aufruf des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), die Ukraine mit technischen Hilfsgütern zu unterstützen. „Der VKU vertritt die etwa 1200 Stadtwerke in Deutschland auf Bundesebene. Damit die Spende dort ankommt, wo sie tatsächlich gebraucht wird, gehen gespendete technische Mittel erst in den Transport, wenn der konkrete Bedarf von ukrainischen Energie- und Wasserversorgern angemeldet wird“, berichtet Sabine Müller weiter.