Suche nach Ursache in Hilden läuft Stadtwerke chloren Trinkwasser nach Verunreinigung

Chlor verflüchtige sich relativ rasch. Daher könne es helfen, das Trinkwasser zunächst in einer Karaffe stehen zu lassen oder es abzukochen. Das gechlorte Trinkwasser könne so, wie es aus dem Hahn kommt, bedenkenlos getrunken werden. „Die Verwendung des gechlorten Wassers ist auch für Schwangere und die Zubereitung von Säuglingsnahrung unbedenklich, solange keine spezielle Allergie vorliegt“, so die Stadtwerke.