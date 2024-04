Neubau an der Hofstraße Hildener Rat lehnt Bürgerantrag gegen Flüchtlingsunterkunft ab

Ratsmitglied Rudolf Joseph schloss sich der Forderung an und brachte finanzielle Erwägungen ins Spiel. Der FDP-Politiker befürchtet, dass der Neubau deutlich teurer werden könnte als die gegenwärtig prognostizierten 10 Millionen Euro. Dies sei bei anderen Bauprojekten bereits der Fall gewesen, so bei der Schule an der Walder Straße mit einer Vervielfachung der Baukosten auf 6 Millionen Euro und bei einem Projekt knapp hinter den Stadtgrenzen: Der Bau einer Förderschule in Hochdahl würde statt der ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von 11 Millionen nun 26 Millionen Euro teuer werden. Die Widerrede kam von Helen Kehmeier (Bündnis 90/Die Grünen). Sie attestierte der Verwaltung, glaubhaft Alternativen für die Unterbringung von Flüchtlingen geprüft zu haben. Nach einer Bürgerversammlung Ende Februar in der Erlöserkirche habe es von den Bürgern lediglich einen Hinweis auf eine Immobilie gegeben, die auch geprüft worden sei, jedoch mit negativem Ergebnis.