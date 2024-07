Neues Angebot in Hilden „Stadtpark-Sommer“ bringt Menschen in Bewegung

Unter dem Motto „Stadtpark-Sommer – Wir spielen wie im Zirkus“ laden Seniorenbeirat und mobiler Mitmachzirkus in den Hildener Stadtpark ein. Jeweils donnerstags, am 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli, 1. August, 8. August und 15. August - immer von 14 bis 19 Uhr, von 14 bis 19 Uhr, können sich dort Menschen aller Altersstufen an der Aktion beteiligen. Die Manege wird zwischen dem Kiosk mit Minigolfanlage und dem großen Teich am Zugang Hofstraße aufgebaut.