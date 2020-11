Hilden : Stadtpark rückt optisch näher an City

Hilden. Jetzt beginnt der zweite Bauabschnitt. Der Teich an der Stadthalle wird verändert und die „Steinwüste“ vor dem Haupteingang zur grünen Insel. Ein neuer Übergang verbindet den Park mit der Fußgängerzone.

Jetzt beginnt der zweite Bauabschnitt. Der Teich an der Stadthalle wird in Richtung Innenstadt vergrößert und erhält Sitzstufen am Wasser. Dafür muss ein großer Baum gefällt werden. Er müsse aber ohnehin weg, weil seine Wurzeln immer wieder die Dichtung des Teiches zerstören, so die Verwaltung. Die vorhandenen Bäume sollen erhalten bleiben.