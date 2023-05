Umbruch in Hilden Stadtmarketing soll Chefsache werden

Die Stadt soll sich in Zukunft selbst um das Stadtmarketing kümmern, die 2005 extra dafür gegründete GmbH soll die Aufgaben an die Verwaltung übertragen. Das sieht der Vorschlag vor, den Bürgermeister Claus Pommer nun in die politische Diskussion einbringt. Erarbeitet worden sei das neue Konzept vom Vorstand des Stadtmarketing-Vereins, der 49 Prozent der Anteile der GmbH hält (der Rest gehört der Stadt Hilden), der Stadt sowie den Aufsichtsratsmitgliedern, die vom Rat entsandt wurden. „Wir möchten Synergien schaffen und das wichtige Zukunftsthema ,Stadtmarketing‘ inhaltlich teilweise neu besetzen“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer auf Nachfrage.