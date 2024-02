Neustart in Hilden Stadtmarketing setzt in neuer Struktur zunächst auf Bewährtes

Alle Beteiligten seien sich einig: Das Ziel ist eine enge Zusammenarbeit. „Wir haben unseren ersten gemeinsamen Termin mit einem sehr positiven Gefühl beendet“, sagt Bürgermeister Claus Pommer, „zusammen können wir viel für unsere Stadt erreichen.“ Für 2024 sei vereinbart worden, dass zunächst die bereits bestehenden und bekannten Formate überarbeitet und weitergeführt werden. Sowohl der Künstlermarkt als auch der Dreck-Weg-Tag sollen auch in diesem Jahr stattfinden. Weitere Projekte seien in der Planung, allerdings noch nicht konkretisiert. Im Fokus werde aber vor allem die Weihnachtszeit stehen. „Wir haben viele Ideen, an deren Umsetzung wir nun aktiv arbeiten“, erklärt Pommer. So sei unter anderem ein begehbarer Adventskalender im lokalen Handel angedacht.