Verkehr soll langsamer und sicherer fließen Stadtkonferenz nimmt Tempo 30 in den Fokus

Der Rahmen für das Konzept ist gesteckt. Es sieht vor, dass nicht nur in den Wohngebieten, sondern auf fast allen Hauptverkehrswegen 30 Kilometer pro Stunde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit werden. Ziel sei es, das Tempo zwischen Radfahrern und Kraftfahrern anzugleichen und so dafür zu sorgen, dass sich die Radfahrer auf der Straße sicherer fühlen und in geringerem Maße Gehwege (unrechtmäßig) befahren. Busse sollen zudem an den Ampeln eine Vorrangschaltung erhalten. Das Mobilitätskonzept war bereits in den vergangenen Monaten in Ausschüssen im Bürgerhaus vorgestellt und diskutiert worden.