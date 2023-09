Tag des offenen Denkmals in Hilden Stadtgeschichte am Denkmaltag hautnah erleben

Der Name leitet sich tatsächlich von „Küche“ ab, denn das Fachwerkhaus, das im 18. Jahrhundert an Stelle eines noch älteren Baus errichtet wurde, war ursprünglich das Armenhaus der evangelischen Kirchengemeinde. „Hier wurden die Truppen versorgt, die Armen mussten dafür arbeiten“, erklärt Stadtführer Reinhold Brüning. In der napoleonischen Zeit sei das Haus dann in staatliche Hand übergegangen. In den 1970er-Jahren kaufte die Familie von Stefanie Breuers den Fachwerkbau und restaurierte ihn. „Dieser Mut ist bemerkenswert“, findet Brüning, der auch an sonst Stadtführungen für die VHS anbietet. Stefanie Breuers empfängt die Teilnehmer der Stadtführung eine halbe Stunde später in ihren altehrwürdigen Räumen. Das Erdgeschoss wirkt wie ein Museum, originalgetreu eingerichtet und mit jahrhundertealten Werkzeugen bestückt. „Ich dekoriere immer nur für den Tag des offenen Denkmals, sonst wohnen wir hier“, verrät Stefanie Breuers.