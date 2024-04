Stadtentwicklungsausschuss in Hilden Salzmannweg und Mobilitätskonzept Themen im Ausschuss

Die nächste Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses findet am Mittwoch, 10. April, im Bürgerhaus an der Mittelstraße statt. Auf der Tagesordnung stehen ab 17 Uhr mehrere Themen, die in den vergangenen Monaten die Schlagzeilen beherrschten. So liegt ein Aufstellungsbeschluss für den Bau eines Kindergartens am Salzmannweg vor. Ziel des Bauleitplanverfahrens ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Tagesstätte am Standort zu schaffen und gleichzeitig die Nutzung der angrenzenden Tennisanlage im Bestand zu sichern. Ebenfalls Thema wird ein Mobilitätskonzept für Hilden sein. Von 90.000 Fahrten mit dem motorisierten Individualverkehr, die gegenwärtig täglich innerhalb des Stadtgebietes gezählt werden, sollen 19.000 eingespart werden. Das Szenario „Hilden klimafreundlich 2030“ möchte Anreize für den öffentlichen Personennahverkehr, die Fahrt mit dem Fahrrad und den Weg zu Fuß schaffen. In der aktuellen Planungsphase geht es um geeignete Maßnahmen, um dieser Zielsetzung näher zu kommen. Ein Vorschlag: Tempo 30 auf fast allen Hauptverkehrsstraßen.