Testlauf in Hilden Stadtbücherei öffnet an drei Sonntagen

Bücher und andere Medien sonntags ausleihen? Das geht in den nächsten Monaten in Hilden. Die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz öffnet am 23. April, 21. Mai und 4. Juni von 11 bis 15 Uhr. Die zusätzlichen Öffnungszeiten sind als Probelauf gedacht. Sollte das Angebot von Kunden angenommen werden, könnte es unter Umständen auf Dauer eingerichtet werden.