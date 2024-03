Testlauf in Hilden Stadt zufrieden mit Sirenenwarntag

Besorgte Anrufe von Bürgern gab es keine: „Bei der Feuerwehr kamen nur zwei Anfragen an: Eine E-Mail, in der es um eine Frage zur Lautstärke und Hörbarkeit zur Nachtzeit ging. Sowie eine Frage aus den sozialen Medien, in der es darum ging, warum die Sirenen nicht mehr monatlich heulen“, erklärt Mona Wolke-Ertel weiter.