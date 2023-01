Baumaßnahmen in Hilden Stadt verteidigt Baumfällung am Hagelkreuz

In ihrer Antwort argumentiert die Stadt, aufgrund der Anforderungen an die Richrather Straße als Hauptverkehrsstraße lasse sich die Auf-teilung des Straßenraums nicht wesentlich ändern. Die Umgestaltung der Parkflächen sei hinsichtlich der Unklarheiten bezüglich des Mobilitätskonzepts und einer potenziellen Nutzung als Radverkehrsanlage nicht möglich. „Dadurch kann dem Baum nicht mehr Fläche zur Verfügung gestellt werden“, heißt es – und die vorhandene Fläche sei nun mal nicht ausreichend, sodass es zu Schäden an Gehweg und Rinnstein komme. Durch den Wegfall des Baumes werde auch die Barrierefreiheit des westlichen Gehwegs der Richrather Straße verbessert.