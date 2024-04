Immobilienbesitzer zahlen mehr Stadt verschickt neue Grundsteuerbescheide

Als Folge dieser Entscheidung kommt nun Post: Am kommenden Freitag verschickt das Amt für Finanzservice die geänderten Bescheide. Nach Angaben der Stadt erhalten diese rund 20.000 grundsteuerpflichtige Personen. Die Erhöhung tritt rückwirkend in Kraft. Stichtag ist der 1. Januar dieses Jahres. Für ein Reihenhaus in Hilden beträgt die zusätzliche Belastung mit dem neuen Hebesatz der Grundsteuer B durchschnittlich zwischen 80 und 110 Euro im Jahr, erklärte Kämmerer Martin Wiedersprecher. Zuletzt war der Hebesatz im Jahr 2016 von 380 auf 480 Prozentpunkte erhöht worden.