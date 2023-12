Schnell reagiert Stadt verdeckt Anti-Israel-Parolen am Bürgerhaus

Hilden · Mit Bauzäunen und Bannern hat die Stadt am Freitag die Anti-Israel-Parolen am Bürgerhaus verdeckt. Unbekannte hatten das ehemalige Rathaus an der Mittelstraße am Donnerstag beschmiert.

29.12.2023 , 12:28 Uhr

Mit Bannern und Bauzäunen hat die Stadt die Anti-Israel-Parolen am Bürgerhaus verdeckt. Foto: Tobias Dupke

Die Stadt hat schnell reagiert. Nachdem am Donnerstag Unbekannte Anti-Israel-Parolen auf die Fassade des Bürgerhauses gesprüht hatten, stellte der Bauhof am Freitagvormittag Bauzäune mit Bannern auf. Sie verdecken die Schmierereien nun. Für die fachmännische Beseitigung der Farbe auf dem Sandstein des denkmalgeschützten Gebäudes sucht die Verwaltung nun eine Firma. Am Donnerstag hatten Mitarbeiter der Stadt das Graffiti entdeckt und sofort die Polizei eingeschaltet. Die wiederum hat den Fall an den Staatsschutz in Düsseldorf weitergeleitet. „Die Tatzeit kann eingeschränkt werden auf das Dienstende des Hausmeisters am 27. Dezember und dem 28. Dezember morgens“, erklärt ein Behördensprecher. Der Staatsschutz ermittelt nicht nur wegen der Schmierereien, sondern auch wegen des Diebstahls der Israel-Flagge hinter dem Rathaus. „Zu möglichen Tätern können wir zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen jedoch noch nichts sagen“, erklärt der Sprecher weiter. „Jude gegen Nazi“, „Gestern Juden, 2023 Arabs“ sowie eine palästinensische Fahne hatten die Unbekannten auf das Bürgerhaus gesprüht. Bis auf „Free Palestin“ blieb bei der Botschaft der Schmierereien Raum für Interpretationen. Die geistige Richtung jedoch war klar. „Wir dürfen uns als Gesellschaft davon nicht einschüchtern lassen“, sagte Hildens Bürgermeister Claus Pommer.

(tobi)