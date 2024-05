Ehrenamtliche Friedensrichter Ehrenamtliche Schiedsperson gesucht

„Bewerberinnen und Bewerber sollten sich gut schriftlich ausdrücken können, bereit sein zuzuhören und vor allem Freude und Geschick an und in der Verhandlungsführung mitbringen. Notwendige Fachkenntnisse sind nicht vonnöten, es werden Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen angeboten“, erklärte die Sprecherin. Die Amtsperiode betrage mindestens fünf Jahre. Im Rahmen der Ehrenamtsbörse, die am 25. Mai in der Mittelstraße stattfinden wird, bestehe die Möglichkeit, sich am Stand der Schiedspersonen zu informieren und beraten zu lassen.