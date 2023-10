Solidarität mit Israel Stadt soll Israel-Flagge hissen, beantragt die CDU

Die „abscheulichen Angriffe der Terrororganisation Hamas haben Menschen weit über den Staat Israel hinaus schockiert“, schreiben die CDU-Ratsmitglieder Michael Wegmann und Claudia Schlottmann in dem Antrag. „Über die Parteigrenzen nahezu aller demokratischen Parteien wurde in den vergangenen Wochen betont: ,Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson‘.“ Die Stadt Hilden könne in dem Akt des Terrors im Nahen Osten keinen Einfluss geltend machen. „Jedoch können wir uns durch das Hissen der Flagge des Staates Israel mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, als mögliche Angehörige von Opfern, solidarisch zeigen.“