Antrag in Hilden Stadt prüft Straßensperrungen wegen Elterntaxis

Die Stadt werde prüfen, auf welchen Straßen die Einrichtung dieser temporären Zonen möglich sei, erklärte Hildens Bürgermeister Claus Pommer auf Nachfrage. „Der Städte- und Gemeindebund hat in erster Stellungnahme auf verschiedene straßenrechtliche Fragestellungen und die Problematik hingewiesen, inwieweit die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Anliegende in den Kommunen praktikabel umsetzbar ist.“ In Hilden lägen die Grundschulen überwiegend zentral an Erschließungsstraßen, über die auch Wohngebiet erschlossen seien. „Ob die Einrichtung von ,Schulstraßen’ insoweit rechtlich möglich und zudem auch sinnvoll ist, muss daher zunächst geprüft werden“, so Pommer weiter.