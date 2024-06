Flüchtlingssituation in Hilden Stadt prüft Alternative zu Unterkunft an Hofstraße

Muss die Flüchtlingsunterkunft an der Hofstraße am Ende vielleicht doch nicht gebaut werden? Kann die Stadt unter Umständen auf eine Bestandsimmobilie zugreifen? Diese Fragen sollen in den kommenden Wochen beantwortet werden. Aktuell prüft die Verwaltung nämlich eine Alternative, die durchaus vielversprechend klingt.