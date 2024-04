Neue Pläne in Hilden Stadt plant Übergangslösung für Flüchtlinge

Die Situation ist unübersichtlich, die Entwicklungen sind kaum vorherzusagen. In Hilden leben laut Stadt aktuell 825 Menschen in städtischen Unterkünften. Sie sind vor allem aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan geflohen. „Es besteht aber derzeit noch eine Aufnahmeverpflichtung von weiteren 59 Personen. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Zahl der Zuweisungen in den nächsten Wochen wieder steigen wird. Da auch die täglichen Zugangszahlen in der Landeserstaufnahme teils noch immer bei über 100 Personen am Tag liegen, ist kurzfristig keine Entspannung zu erwarten“, erklärt Baudezernent Peter Stuhlträger. Deshalb sucht die Stadt seit Monaten händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Nun hat sie offenbar Platz für 60 von ihnen gefunden, zumindest übergangsweise.