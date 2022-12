Sonnenenergie in Hilden Stadt plant Förderung von Photovoltaik

Geplant ist, dass Hildenern für die Neuinstallation von Photovoltaik-Anlagen mit mindestens sechs kWp Leistung „inklusive stationären Batteriespeichersystemen, in Kombination mit einer erstmalig errichteten oder bestehenden Wallbox an Einfamilienhäusern im Stadtgebiet von Hilden, ein pauschaler Zuschuss von 1750 Euro gewährt wird“. So steht es in der Vorlage. 45 Antragsteller könnten mit der Fördersumme unterstützt werden.