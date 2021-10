Haushalt in Hilden : Stadt möchte Hundesteuer erhöhen

Hilden Um sechs Prozent soll der Satz der Hundesteuer steigen. Das sei der Inflationsausgleich für die Jahre 2016 bis 2021, heißt es von der Verwaltung.

Frauchen und Herrchen müssen in Zukunft tiefer für ihre Vierbeiner in die Tasche greifen – das zumindest möchte die Stadt. Sie hat der Politik vorgeschlagen, die Hundesteuer um sechs Prozent zu erhöhen. Die Verwaltung spricht von einem Inflationsausgleich für die Jahre 2016 bis 2021.

Bürgermeister Claus Pommer muss dann auch für seine Labrador-Hündin Zora mehr bezahlen. „Keine zehn Euro im Jahr“, sagt er. 15.000 Euro möchte die Stadt auf diese Weise zusätzlich in den Haushalt spülen. Aktuell kostet ein Hund in Hilden 114 Euro (geplante Steigerung von rund sieben Euro), zwei Hunde je 138 Euro, drei Hunde je 150 Euro. Gehört der Vierbeiner einer als gefährlich geltenden Rasse an, steigt die Steuer auf 912 Euro bei einem und je 1140 Euro bei zwei Hunden.

Neuer Anbieter Lime ist am Start : Noch mehr E-Scooter in Hilden

Die Einführung der neuen Steuer sowie die Anhebung der Hunde- und der Vergnügungssteuersätze sind Vorschläge der Stadt, die die Parteien in ihren Haushaltsberatungen diskutieren. Ob sie am Ende tatsächlich kommen, steht nach der Verabschiedung des Haushalts fest. Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt beim Verwaltungsvorschlag von 480 Prozent. Die Grundbesitzabgaben, die Grundstücksbesitzer jedes Jahr zahlen müssen, bleiben zumindest in diesem Punkt unberührt. Am 14. Dezember trifft sich der Rat der Stadt Hilden, um eigene Spar-Vorschläge zu besprechen und über den Haushalt abzustimmen.