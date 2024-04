In Hildener Stadtwald Stadt lässt Trimm-Dich-Pfad sanieren

Ein Schlauer trimmt die Ausdauer – mit diesem Slogan bewirbt der Deutsche Sportbund im Jahr 1977 die Trimm-Dich-Pfade in der Republik. Auch in Hilden wird in diesem Jahr eine entsprechende Strecke mit 20 unterschiedlichen Stationen eröffnet. Auf rund vier Kilometern können sich seitdem Menschen sportlich betätigen und fit halten. Doch nun sind die Stationen gesperrt.