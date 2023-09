Informationsveranstaltung in Hilden Stellwerk und Arbeitsgruppe Demenz laden zum Demenz-Info-Tag ein

Zum Auftakt veranstaltet die St. Jacobus-Gemeinde um 9.15 Uhr einen Gottesdienst. Im Anschluss laden das Stellwerk und die Arbeitsgruppe Demenz ab 10 Uhr zu Fachvorträgen, Lesungen, Workshops und Aktionen rund um das Thema ein. Dabei erhalten Betroffene, Angehörige und interessierte Bürger Informationen zum Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen, zu Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten in Hilden. Allein hier leben schätzungsweise über 1000 Menschen, die an Demenz erkrankt sind.