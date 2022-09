Am 24. September in Hilden : Stadt lädt zu Mobilitätstag ein

Am 24. September in Hilden

Hilden In der Innenstadt steht am 24. September die Zukunft des Verkehrs im Mittelpunkt. Rund ums Rathaus sowie entlang der Mittelstraße, zwischen Mühlen- und Bismarckstraße, können die Besucher von 10 bis 16 Uhr Informationen sammeln.

Das Programm für Hildens ersten Mobilitätstag am Samstag, 24. September steht: An insgesamt 17 Ständen präsentieren sich kleine und große Unternehmen, lokale Händler, Vereine, die Stadtverwaltung und das Jugendparlament. Rund ums Rathaus sowie entlang der Mittelstraße, zwischen Mühlen- und Bismarckstraße, können Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 16 Uhr Informationen sammeln, Gespräche führen und Fahrzeuge ausprobieren: von E-Rollern und Scootern bis hin zu Spezial- und Lastenrädern. „Ziel der gemeinsamen Veranstaltung von Wirtschaftsförderung und Klimaschutzmanagement ist es, Mobilität erlebbar zu machen – für Personen aller Altersklassen, mit und ohne Handicap“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. „Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, geht das nur, wenn wir wirklich alle Menschen auf diesem Weg mitnehmen!“

Im Sinne dieses Mottos bietet der Spezialrad-Verkauf Appelbaum neben Liegerädern beispielsweise auch maßgeschneiderte Lösungen für Menschen mit Handicaps und Einschränkungen an. Die Hildener Firma Kadomo informiert zu behindertengerechtem Fahrzeugumbau und auch der Seniorenbeirat ist vertreten. Im Rahmen der Aktionstage „Gemeinsam verschieden“ wollen die Mitglieder unter anderem mit einem Rollatorparcours für die alltäglichen Herausforderungen im Alltag sowie im Straßenverkehr sensibilisieren. Auch weitere gewerbliche Anbieter wie der E-Scooter-Verleiher Bolt und der Fachhändler für E-Bikes und -Roller „Die grüne Meile“ sind beim Mobilitätstag vertreten. Die Stadtwerke informieren zu E-Mobilität und Ladeboxen, die Kreisverkehrswacht gibt Tipps zur Verkehrssicherheit und die Verbraucherzentrale berät rund ums Thema Energie. Der SV Hilden-Ost hilft dabei, Kinderräder richtig einzustellen und die AOK unterstützt Erwachsene beim korrekten „Bike-Fitting“. Lampenscherf bietet einen Sonderverkauf für Fahrradhelme an, und auf der Bühne im Rathaus-Innenhof werden ab 11.30 Uhr gebrauchte Fahrräder versteigert. Sie stammen aus der Fahrradwerkstatt von „Bildung hoch drei“, und die Erlöse gehen anschließend zurück an den gemeinnützigen Bildungsanbieter, der erwerbslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hilft in das Arbeitsleben zurückzufinden. Die Bergstation baut in der Fußgängerzone einen Kletterturm auf.