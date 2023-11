Damit niemand alleine feiern muss Stadt lädt Alleinstehende zu Feier an Heiligabend ein

Auch in diesem Jahr lädt die Stadt wieder zur Feier am Heiligen Abend in die Cafeteria des Bürgerhauses an der Mittelstraße 40 ein. Von 10 bis 15 Uhr erwartet die ein geselliges Beisammensein im festlich geschmückten Raum mit weihnachtlicher Musik, Kaffee und Gebäck sowie einem köstlichen Weihnachtsbrunch.