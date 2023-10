Zwei Fachstellen in Hilden Stadt kämpft gegen sexualisierte Gewalt

Seit 2016 zeigt die Kriminalstatistik in NRW eine kontinuierliche Zunahme an Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen. 2016 waren es 2334 vollzogene und versuchte Straftaten, 2020 bereits 4303. Die Stadt will Kindern und Jugendlichen so viel Schutz wie möglich geben. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst, der Familien begleitet und unterstützt, gibt es zwei zusätzliche Fachstellen: die Präventionsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Hilden und seit Anfang 2023 die Stelle für spezialisierte Beratung bei sexualisierter Gewalt. Das teilte Stadtsprecherin Lina Schorn jetzt mit.