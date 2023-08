Infoveranstaltung in Hilden Stadt informiert über Wohnbebauung an Kirchhofstraße

Zwischen Hauptfriedhof und Bahntrasse soll an der Kirchhofstraße neue Wohnbebauung entstehen. Die Politik hat einen entsprechenden Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Die Stadt lädt im Rahmen der sogenannten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer Informationsveranstaltung ein, die bereits an diesem Donnerstag, 24. April, 18 Uhr, an der Bahnhofsallee 11, Erdgeschoss (Raum Benrath) stattfindet. „Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich über den Bebauungsplan zu informieren sowie persönlich Stellungnahmen abzugeben“, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Anliegerinnen und Anlieger seien bereits mit einem gesonderten Schreiben eingeladen worden.