Vorfälle in Hilden Staatsschutz ermittelt wegen Anti-Israel-Parolen

Unter den rund drei Dutzend Vorfällen sind auch weitere Flaggendiebstähle. In Monheim war in der Nacht zu Dienstag (10. Oktober) die Israel-Flagge vor dem Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim gestohlen worden. Auch sie war – so wie die in Haan – erst tags zuvor hochgezogen worden. Die Stadt, die sich ebenfalls für eine Solidaritätsbeflaggung entschieden hatte, lieferte der Schule umgehend eine Ersatzfahne aus dem Rathaus. Vor dem Langenfelder Rathaus wehte die Flagge zwei Tage, bevor sie Mitte Oktober gestohlen wurde. In Erkrath ermittelt ebenfalls der Staatsschutz, nachdem Unbekannte die Fahne entwendet hatten.