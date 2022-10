Entscheidung in Hilden : Auch im Norden zieht St. Martin

Hilden Der Bürgerverein Hilden-Nord hat bei der Stadt einen Umzug und ein Feuer angemeldet. Dieser soll doch erst nach allen anderen Umzügen stattfinden.

Denn der Bürgerverein Hilden-Nord veranstaltet nun doch einen großen Martinsumzug. Am vergangenen Freitag war sich Vereinsvorsitzender Dieter Arnold noch nicht ganz sicher, doch nun hat das Martinskomitee offenbar einen Umzug bei der Stadt beantragt. Am Dienstag, 15. November, geht es demnach um 17 Uhr los. Die Teilnehmer ziehen von der Beethovenstraße über Johann-Sebastian-Bach-Straße, Molzhausweg, Händelstraße, Zelterstraße, Beethovenstraße, Verdistraße, Mozartstraße, Lortzingstraße bis zum Nordmarkt. Dort soll nach dem Zug ein Martinsfeuer entzündet werden, der Bürgerverein hat bei der Stadt jedenfalls eins angemeldet. Im Anschluss an den Zug dürften auch wieder einige Kinder traditionell „Gripschen“, also Singen und Süßigkeiten einsammeln gehen.