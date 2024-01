Gesundheit in Hilden Endet jetzt der Ausnahmezustand im Krankenhaus?

Die Fusion dürfte möglicherweise ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Hilden 2024 kein Neujahrsbaby begrüßen konnte. Viele werdende Eltern hätten sich aufgrund der unsicheren Zukunft des Krankenhauses im vergangenen Jahr dazu entschieden, ihre Kinder in anderen Städten zu entbinden, verriet eine Mitarbeiterin der Geburtsstation. In den ersten Tagen nach der zum 1. Januar offiziell vollzogenen Fusion unter dem Dach der GFO habe man Patientenakten wie in alten Zeiten mit Papier und Stift anlegen müssen. Und das aus zwei Gründen: Die vorhandenen Akten blieben aus rechtlichen Gründen im Besitz der alten Betreiberin und zudem lief die IT in den ersten Tagen noch nicht rund. Immerhin: Das erste Baby des Jahrgangs 2024 kam dann doch und zwar am 3. Januar um 1 Uhr.