Digital Chamäleons in Hilden Wie wir mit Künstlicher Intelligenz in Dialog kommen

Auftakt am 8. März Was kann KI und was kann sie nicht? Antworten auf diese Frage wollen in den kommenden Monaten in der Reihe „Hilden spricht“ gegeben werden. Vier Termine im Heinrich-Strangmeier Saal an der Gerresheimer Straße 20 in Hilden sind gesetzt: „KI & ich“ am 8. März, „KI & Alltag“ am 26. April, „KI & wir“ am 20. September und „KI & Zukunft“ am 8. November. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich und kann vor Ort oder am digitalen Endgerät erfolgen. Für die Auftaktveranstaltung von 18 bis 20.30 Uhr – die Folgetermine finden zur selben Uhrzeit statt – lagen zuletzt rund 30 Anmeldungen vor. Wer Interesse hat, findet weitere Informationen auf der Website zur Aktion (hilden-spricht.de).