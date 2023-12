Bildung in Hilden Sprechstunden der Digitalpaten in der Stadtbibliothek

Da gerade ältere Personen häufig Probleme im Umgang mit digitalen Endgeräten sowie mit Apps und Programmen haben, bieten die Digitalpaten in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden jeden Mittwoch Sprechstunden an. Auch im neuen Jahr können die Sprechstundenzeiten der Digitalpaten in Anspruch genommen werden. Ab Januar finden diese von 10 bis 12 Uhr statt. Im Rahmen dieser Sprechstunden beraten die Digitalpaten ihre Mitbürger beim Kauf eines digitalen Endgeräts, dem Gebrauch desselben sowie beim Umgang mit diversen Apps und bei der Lösung sonstiger technischer Schwierigkeiten. Erwin Knebel, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann und Koordinator der Digitalpaten, erklärt: „Die Sprechstunden dienen als zentrale Anlaufstellen, um dem immer größer werdenden Bedarf an digitaler Teilhabe und deren Vermittlung gerecht zu werden. Mit der Stadtbibliothek in Hilden haben wir einen Ort gefunden, der für viele interessierte Personen gut erreichbar ist.“