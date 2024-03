Sport in Hilden Open Sundays sollen in die zweite Runde gehen

Der „Open Sunday“ geht in seine zweite Runde, dies teilt nun das Sportbüro der Stadt Hilden mit. An der Premiere hatten sich mehr als 600 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren beteiligt. Sie konnten an insgesamt 16 Sonntagen ein kostenfreies Angebot in Anspruch nehmen, welches ihnen die Gelegenheit gab, erste Erfahrungen in Sportarten wie Fußball, Judo, Tanzen, Klettern und Turnen zu machen. Auch elementare Bewegungsabläufe wie zum Beispiel Springen und Balancieren waren den Jungen und Mädchen vermittelt worden. „Die hohe Teilnehmerzahl zeigt deutlich, dass ein solches Angebot gut bei Familien ankommt“, betrachtet Christine Kuhirt, Mitarbeiterin des Sportbüros, die „Open Sundays“ als Erfolg. Ihr Kollege Simon Tsotsalas ergänzt: „Es ist wichtig, Kindern früh vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zu bieten und sie für Sport und Bewegung zu begeistern. Idealerweise in einem der vielen Sportvereine in Hilden.“