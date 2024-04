Am Bandsbusch in Hilden Sportabzeichen-Abnahme startet in die Saison

„Eine besondere Premiere erwartet in diesem Jahr alle Kinder und Jugendlichen: Zum Gedenken an den verstorbene Ehrenvorsitzenden Helmut Klink hat die Familie des Verstorbenen Spenden für die Hildener Jugend gesammelt“, hieß es weiter. Die Spenden in Höhe von insgesamt fast 800 Euro seien dazu genutzt worden, Spiel- und Sportgeräte anzuschaffen, die allen Kindern und Jugendlichen während der Sportabzeichen-Saison jeweils von Mai bis Ende September kostenlos freitags während der Sportabzeichenabnahmen zur Verfügung stehen.