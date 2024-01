Angebot in Hilden Spielmobil startet in die Indoor-Saison

An zwei Orten in Hilden können sich Kinder während der Termine austoben und kreativ sein: Am 27. Januar und 17. Februar in der Aula der Astrid-Lindgren-Schule an der Verlach und am 3. und 24. Februar in der Turnhalle an der Schützenstraße. „An diesen Samstagen sind alle Kinder und deren Familien herzlich dazu eingeladen, sich jeweils von 15 bis 18 Uhr im Trockenen auszutoben und verschiedene Spielangebote wahrzunehmen“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.