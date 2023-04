Hilden Spielmobil startet in die Freiluft-Saison

Neben der „Spielmobil unterwegs“-Tour durch Hilden werden auch die beliebten Einsätze am Jugendtreff am Weidenweg jeden Donnerstag fortgeführt, ebenfalls zur gewohnten Zeit ab 15 Uhr. Insgesamt an 16 Nachmittagen bietet die städtische Kinder- und Jugendförderung ein attraktives Programm für Familien am JaW an, u.a. ein XXL Schach- und Damespiel, das der Inner Wheel Club Hilden-Haan letztes Jahr gespendet hat.