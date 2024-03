Angebot für Kinder bis 14 Spielmobil startet in die Freiluft-Saison

Hilden · Schon bald geht es wieder los: Das Hildener Spielmobil steuert in den warmen Monaten die Spielplätze in der Region an. Das Finale der Saison ist für den 8. Oktober an der Wilhelm-Hüls-Schule geplant.

24.03.2024 , 15:26 Uhr

Die Spielmobil-Saison startet Anfang April. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Endlich ist es soweit: Am Dienstag, 9. April, startet das Spielmobil in die neue Spielplatz-Saison und geht auf Tour. Beginn ist um 15 Uhr am Jugendkulturzentrum Area 51, Furtwänglerstraße 2b in Hilden. 37 Termine hat Mike Dörflinger, Spielmobilbeauftragter der Stadt Hilden, gemeinsam mit sozialen Einrichtungen und ehrenamtlichen Spielplatzpatinnen und -paten geplant. In diesem Jahr fährt das Spielmobil dienstags und donnerstags durch das ganze Stadtgebiet. Das Angebot für Familien wird donnerstags überwiegend an Einrichtungen und Spielplätzen im Süden von Hilden zu finden sein, mit dabei ist dann auch der Mitmachzirkus. Die Teilnahme an allen Einsätzen des Spielmobils ist für Kinder und Eltern kostenfrei, die Einsätze finden bei gutem Wetter ohne Regen statt. Das Spielmobil kommt überall dorthin, wo Kinder bis 14 Jahren sich gerne und häufig aufhalten, zum Beispiel in Schulen, Kitas und auf Spielplätze. Mit dabei ist natürlich die Hüpfburg, sowie viele mobile Spielgeräte, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Das Finale der Saison ist für den 8. Oktober an der Wilhelm-Hüls-Schule geplant. Alle Informationen und der Fahrplan sind unter www.hilden.de/spielmobil im Internet zu finden.

(RP)