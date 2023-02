Freizeit in Hilden Spielmobil lädt in Turnhalle am Weidenweg ein

(RP) Im vergangenen Herbst hat das Hildener Spielmobil zum ersten Mal regelmäßige Einsätze in der Sporthalle am Weidenweg angeboten. Die Nachfrage war riesig. Daher ermöglicht die städtische Kinder- und Jugendförderung nun zwei zusätzlich Highlight-Hallen-Einsätze im Februar und März, teilte die Stadt mit. An den Samstagen 25. Februar und 25. März, jeweils von 15 bis 19 Uhr, lädt das Spielmobil in die Turnhalle am Weidenweg ein. „Auf dem Programm stehen viel Bewegung, Spiel und Spaß und natürlich können die Kinder auch mit großen Lego-Blocks bauen und beim Mitmachzirkus jonglieren und balancieren. Auch die Erwachsenen sind aufgerufen sich zu bewegen und zu spielen, beispielsweise beim Tischtennis“, erklärte eine Stadtsprecherin.