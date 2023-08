Am Holterhöfchen in Hilden Spiel, Spaß und viel Sport beim HAT-Sommerfest

Als am Nachmittag der große Regenschauer kam, war der Kuchen bereits gegessen und die meisten Programmpunkte absolviert – beim HAT-Sommerfest am Samstag hat Hildens großer Sportverein (rund 3500 Mitglieder) sich und seine Angebote am Holterhöfchen präsentiert. „Wir freuen uns, nach einigen Pausenjahren nun wieder ein Sommerfest mit so vielen Gästen zu feiern“, erklärte Matthias Patock, zweiter Vorsitzender der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. „Und immer mehr Eltern sind spürbar heiß darauf, dass sich ihre Kinder bewegen“ ergänzt er.