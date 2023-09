Verkehr in Hilden Eine weitere Sperrung am Autobahnkreuz

Die nächste Sperrung am Autobahnkreuz Hilden steht bevor. Wer von der Autobahn 3, aus Richtung Leverkusen kommend, über die Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf weiterfahren möchte, muss von Mittwoch auf Donnerstag eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Autobahn GmbH kündigt die Sperrung für den 6. September, ab 20 Uhr, bis zum folgenden Tag bis voraussichtlich 5 Uhr an. Die Maßnahme soll also rechtzeitig vor dem einsetzenden Berufsverkehr abgeschlossen werden. Die Umleitung wird mit einem rotem Punkt ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine weitere Einschränkung einstellen. Die A46 wird im Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Düsseldorf auf eine Spur verengt, teilte das Bundesunternehmen mit. Grund für die Maßnahme sind weitere Induktionsschleifen, die in die Fahrbahn eingebaut werden müssen. Die Niederlassung Rheinland mit Hauptsitz in Krefeld betreibt mit etwa 1400 Mitarbeiter*innen rund 1200 Kilometer Autobahn entlang der Rheinschiene und im westlichen Ruhrgebiet.