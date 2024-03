Geldsegen in Hilden Spende unterstützt den Abenteuerspielplatz

Diese Summe kann sich sehen lassen: Die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule Langenfeld/Hilden spendet fast 6500 Euro an den Förderverein des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße. 19.000 Euro hatte die Schulgemeinschaft beim alle zwei Jahre stattfindenden Sponsorenlauf im Herbst eingesammelt. Dieser Erlös geht zu jeweils einem Drittel an den Förderverein der Schule, an die Partnerschule in Ladakh/Indien und an eine soziale Einrichtung in Hilden oder Langenfeld.