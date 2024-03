Berufswelt in Hilden Speed-Dating für Azubis in der Stadthalle

Unter dem Motto „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ startet am Donnerstag, 21. März, das Azubi-Speed-Dating in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Von 12 bis 16 Uhr warten vor Ort 45 Unternehmen mit mehr als 200 freien Ausbildungsplätzen in 50 Berufen auf. Firmen und Bewerber wollen einander im Zehn-Minuten-Takt kennenlernen. Übrigens: Fünf Unternehmen bieten Plätze für duale Studiengänge an.