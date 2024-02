Verkehr in Hilden SPD will bessere Bedingungen für Radfahrer an Mettmanner Straße

Radfahrer, die auf der Mettmanner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs sind, haben das Problem, dass für sie auf Höhe der Berliner Straße keine Ampel eingerichtet ist, sie müssen für die Weiterfahrt auf die Straße „Am Rathaus“ zur Fußgängerampel wechseln. Dies führe, so stellt die SPD in der Begründung ihres Antrages fest, zu Unannehmlichkeiten, „besonders in Anbetracht dessen“, dass Radfahrer „aus anderen Richtungen kommend die Kreuzung ohne Absteigen überqueren können“. Auch Abbiegemanöver von Osten kommend seien problematisch, da für den Wechsel über den schmalen abgesenkten Bordstein stark gebremst werden müsse. „Insbesondere mit langen und schweren Rädern gestaltet sich das Abbiegen in diesem engen Raum als knifflig“, heißt es dazu in dem Antrag. Die SPD geht davon aus, dass bauliche Anpassungen auf der nördlichen Seite der Kreuzung die Übersicht verbessern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen würden.“