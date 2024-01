Brauchtum in Hilden SPD steht „Schützentum offen und unterstützend gegenüber“

Kevin Buchner, Fraktionsvorsitzender der SPD, erklärte: „Die SPD-Fraktion stand dem Hildener Schützenwesen schon immer offen und unterstützend gegenüber. Über Jahre hinweg konnten wir bei Besuchen von zahlreichen Veranstaltungen und Festen die Mitglieder und ihr Vereinsleben kennenlernen. Dabei bleibt mir persönlich die Zeit als Bürgerkönig 2018 bis 2019 unvergessen. Allerdings muss bei Entscheidungen über freiwillige finanzielle Zuschüsse die persönliche Verbundenheit einer grundlagenbasierten Abwägung weichen. Hier gibt es für die SPD keinen Automatismus, jede Förderung wird gesondert hinterfragt und auf ihren Mehrwert für die Hildener Bürgerinnen und Bürger überprüft – gerade in Zeiten einer angespannten Haushaltslage. Die SPD hat den Schützen daher in einem persönlichen Gespräch 2022 in Aussicht gestellt, einen finanziellen Zuschuss zu gewähren, wenn die Eigeninitiative zur Weiterentwicklung des Hildener Schützenfestes erkennbar ist und die Zuschussforderung nicht nur mit gestiegenen Kosten und einem Fingerzeig auf das Brauchtum Karneval begründet wird. Diese Maßgabe konnten die Schützen aus Sicht der SPD bis heute nicht erfüllen.“