Antrag in Hilden SPD möchte Partnerschaft mit Stadt in Ukraine aufbauen

Zur Begründung führt die SPD auf, dass die Ukraine „einem brutalen Angriffskrieg Russlands“ ausgesetzt sei: „Deutschland und auch Hilden zeigen sich mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und vielen Spenden bereits solidarisch.“ Auch nach einem möglichen Waffenstillstand werde die Ukraine über Jahrzehnte auf Hilfen angewiesen sein. „Eine Städtepartnerschaft in jeglicher Form ist dabei wohl am besten geeignet, konkrete Hilfe zu leisten, die garantiert ankommt. Sachspenden, wie zum Beispiel Feuerwehrfahrzeuge, kommen so ggf. schneller an ihr Ziel. Auch um unsere Verbundenheit mit den ukrainischen Menschen zu zeigen, kulturelle, wirtschaftliche und menschliche Beziehungen zu vertiefen, ist eine Städtepartnerschaft ein geeignetes Mittel“, so Buchner.